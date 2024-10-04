Дешевую практичную модель Dacia показали с новым дизайном

Дешевую модель Dacia Dokker показали в сети с новым дизайном 2025 года. Практичный автомобиль для большой семьи визуально сделали современным и подогнали под требования сегодняшнего дня.

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Для глобального рынка минивэн Dokker уже не производят – модель устарела, и в линейке ее заменил 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале TALK WHEELS решили придумать новый Dacia Dokker 2025 года. Это попытка пофантазировать на тему более современного автомобиля с хорошим оснащением.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Ранее появлялась информация, что модель будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер на базе VW Tiguan.