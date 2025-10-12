Бюджетный кроссовер Renault меньше Дастера показали на фото

Renault показала на фото модель Kwid E-Tech 2026 года после модернизации. Бюджетный кроссовер меньше Дастера стал современнее и получил низкую цену.

Производитель официально раскрыл подробности о новом Renault Kwid E-Tech 2026. Автомобиль претерпел плановое обновление и теперь выглядит как Dacia Spring EV, которая уже поступила в продажу после рестайлинга.

Модернизацию провели с учетом современного корпоративного стиля. Модель Renault Kwid E-Tech получила новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами.

Компактный электрический бюджетник предлагает силовую установку мощностью 64 л.с. Емкость батарейного блока составляет 26 кВтч. Запас хода Renault Kwid E-Tech немного превышает 200 км.

Модели расширили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Цена Renault Kwid E-Tech стартует с 18 000 долларов.

