Дешевый соперник RAV4 от Dodge стал еще доступнее. Фото

Модель Dodge Hornet решили снять с производства из-за низкого спроса и неудобной логистики. Автомобиль, который соперничал с Toyota RAV4 и другими недорогими кроссоверами, теперь стал еще дешевле.

Как стало известно Carscoops, дилеры пытаются распродать остатки. Поэтому цена Dodge Hornet в некоторых комплектациях опустилась ниже 20 000 долларов. Хотя полная стоимость машины стартует с $31 000.

Кроссовер Dodge Hornet не оправдал надежд автопроизводителя. Автомобиль поступил в продажу в 2023 году и с тех пор разошелся тиражом около 40 000 экземпляров.

Автомобиль проиграл схватку с основными соперниками (Toyota RAV4, Honda CR-V, Chevrolet Equinox) в наиболее востребованном сегменте. Оказалось, что кроссовер Dodge Hornet покупателей не заинтересовал.

Dodge Hornet импортировали в США из Италии – это фактически немного измененный вариант кроссовера Alfa Romeo Tonale. Новые тарифы сделали машину менее привлекательной, и покупатели чаще выбирали что-то другое. При этом цена Alfa Romeo Tonale в США выше – от $36 000 (из-за премиального позиционирования). Эту машину оставят в продаже.

