УкраїнськаУКР
русскийРУС

Бюджетник Skoda другого уровня: в сети показали эффектное авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
978
Skoda Karoq

Новый эффектный вариант популярного бюджетного кроссовера Skoda Karoq показали в сети. Такой яркий дизайн выводит недорогую модель на другой, более высокий уровень.

Видео дня

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Машина привлекает внимание, хотя это сторонний проект. Если кроссовер и продолжит жизнь после очередной модернизации, то будет выглядеть иначе.

Сообщалось, что модель Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Ранее на фото показали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый бюджетник VW.