Каким будет самый дешевый Volkswagen: новые фото

Новый Volkswagen ID.EVERY1 является предвестником самого дешевого автомобиля немецкого бренда. Производитель давно обещает такую модель. Уже известно, какой будет машина благодаря новым фото.

OBOZ.UA напоминает, что новый VW ID.1 – доступный электрокар нового поколения. Но так будет называться серийный автомобиль. А пока мы видим концепт под именем VW ID.EVERY1.

Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году.

Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Длина кузова – 3,9 м.

Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована базовая версия платформы MEB (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Силовая установка мощностью до 100 л.с. обеспечит запас хода около 250 км.

