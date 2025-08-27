Бюджетник Hyundai следующего поколения впервые показали официально

Новая модель Hyundai Ioniq 2 станет бюджетником следующего поколения и самым доступным представителем своей линейки. Автомобиль впервые показали официально перед премьерой.

Производитель делает ставку на европейский рынок. Как стало известно Carscoops, премьера Hyundai Ioniq 2 состоится в сентябре на выставке IAA 2025 в Мюнхене.

Автомобиль на базе бюджетного кроссовера Kia EV2 пока держат в секрете. Поэтому дают взглянуть лишь на интригующие тизеры. Тем не менее, фото полны интересных деталей. Нет никаких сомнений в том, что дизайн получится эффектным и футуристичным.

Компактный электрокар Hyundai Ioniq 2 ранее показали в ходе дорожных испытаний. Но небольшой городской хэтчбек в кузове прототипа скрыли под кожухом.

Ориентировочная цена Ioniq 2 – около 25 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 200 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

