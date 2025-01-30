Бывший бестселлер: забытую модель VW показали с новым дизайном. Фото

Недорогая модель VW Beetle когда-то была настоящим бестселлером. Автомобиль, про который сегодня многие забыли, привлекал внимание своим ретро-дизайном. Машину показали в сети в новом виде.

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Автомобиль в свое время получился удачным благодаря доступным проверенным компонентам других моделей Volkswagen и яркой внешности. Машину показали с современным дизайном на канале TALK WHEELS.

По-видимому, это попытка пофантазировать на тему модели следующего поколения. Любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

В немецкой компании прекратили производство Volkswagen Beetle, когда продажи упали под давлением кроссоверов. Автомобиль успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

Ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

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