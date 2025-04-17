Будет дешевле: новую модель AUDI показали на первом фото

Первый автомобиль новообразованного бренда AUDI уже почти готов. Эти автомобили будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Машину показали на первом фото.

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Мы примерно знаем, как будет выглядеть новая AUDI E5 Sportback 2026 модельного года. Машину показывает Motor1. Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Это длинный 5-метровый универсал, который не демонстрирует никаких узнаваемых элементов дизайна. Электрическая силовая установка выдает 764 л.с.

Возможно, характеристики (включая запас хода 700 км) станут немного скромнее, а в дизайне произойдут некоторые изменения. В дальнейшем ожидаются еще две электрические модели.

AUDI – это новый бренд. Именно так, с названием идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец. Производитель свое решение объясняет как желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi, так и привнести новизну, которую отражает специально созданный бренд. Как-то так.

Новый бренд AUDI создали специально для выхода на китайский рынок. Автомобили разрабатывают совместно с SAIC для полного соответствия китайским вкусам. Чтобы составить достойную конкуренцию местным компаниям, модели AUDI предложат по более низким ценам, чем привычные машины премиального сегмента.

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