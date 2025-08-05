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Бестселлер VW на базе Golf: новый недорогой кроссовер показали в сети

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Volkswagen T-Roc

Популярная модель Volkswagen T-Roc является настоящим бестселлером. На кроссовер 2 поколения на базе VW Golf возлагаются большие надежды. Этот недорогой автомобиль готовят к премьере в 2025 году.

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В сети показали интересный проект – вариант дизайна от авторов на канале LUXYCAR. Занимательно стилистическое упражнение. Хотя известно, что серийный автомобиль будет выглядеть по-другому.

Машина окажется дешевле кроссовера Tiguan. Уже известно, какой будет эта машина. Новый VW T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывали на ходовых прототипах, на кузовах которых были фальшивые наклейки.

Volkswagen T-Roc

Тем не менее, известно, что новинка сохранит динамичный силуэт предшественника. Однако в целом внешность получится более эффектной.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный кроссовер Mercedes.