Бестселлер VW на базе Golf: новый недорогой кроссовер показали в сети

Популярная модель Volkswagen T-Roc является настоящим бестселлером. На кроссовер 2 поколения на базе VW Golf возлагаются большие надежды. Этот недорогой автомобиль готовят к премьере в 2025 году.

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В сети показали интересный проект – вариант дизайна от авторов на канале LUXYCAR. Занимательно стилистическое упражнение. Хотя известно, что серийный автомобиль будет выглядеть по-другому.

Машина окажется дешевле кроссовера Tiguan. Уже известно, какой будет эта машина. Новый VW T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывали на ходовых прототипах, на кузовах которых были фальшивые наклейки.

Тем не менее, известно, что новинка сохранит динамичный силуэт предшественника. Однако в целом внешность получится более эффектной.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный кроссовер Mercedes.