Этот долгожданный кроссовер Mercedes всех удивит. Фото

Новый кроссовер Mercedes GLC EQ 2026 модельного года является долгожданным автомобилем, который готовят к премьере. Автомобиль всех удивит, ведь производитель подготовил несколько сюрпризов.

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Новые фото Mercedes GLC EQ показывает перед дебютом машины Carscoops. Производитель опубликовал тизер, который частично раскрывает дизайн передней части кроссовера. Оформление центральной решетки выполнили с отсылкой к классическим моделям Mercedes.

Это неожиданное стилистическое решение. Интересно увидеть, как этот элемент впишется в общий дизайн автомобиля. Кроме того, кроссовер придет на смену электрокару Mercedes EQC и, как сообщалось, станет дешевле предшественника.

Автомобиль готовят к премьере на выставке IAA Mobility в Мюнхене в сентябре 2025 года. Фактически, новинка выполнит работу над ошибками Mercedes-Benz EQC, который не очень понравился покупателям.

Автомобиль построили на новой платформе MB.EA, которая позволяет работу с самыми современными технологиями. По этой причине, несмотря на имя GLC, электромобиль не будет иметь ничего общего с бензиновым кроссовером. Хотя будет позиционироваться как альтернатива одноименной модели.

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