Ажиотажный спрос на самый дешевый внедорожник Toyota LC продолжается. Фото

Новая Toyota 250 пришла на смену Toyota Prado и оказалась самой дешевой моделью линейки LC. Ажиотаж на рынке вокруг внедорожника продолжается, что приводит к наценкам и разного рода курьезам в прайс-листах от дилеров.

Детали сообщает Carscoops. В США дилеры решили заработать на ажиотажном спросе. Так, один из продавцов добавил к цене машины дополнительные пакеты и "корректировки" на сумму около 15 000 долларов.

Туда вошли тонировка окон, "ограниченная гарантия на защиту лобового стекла", покрытие для кузова и специальные шины. Интересно, что для каждой из этих позиций дилер увеличил цены в несколько раз.

Купить Toyota Land Cruiser 250 First Edition можно примерно за 77 000 долларов. Это лимитированная серия, приуроченная к выходу на рынок, в хорошей комплектации с полным оснащением.

Это рекомендованная производителем цена. Ранее сообщалось, что в некоторых случаях дилерские наценки в Америке превышают 20 000 долларов, а цена внедорожника Toyota таким образом почти доходит до 100 000 долларов.

Однако дилер в штате Вирджиния первым преодолел "психологический барьер" – за внедорожник Toyota там просят 107 169 долларов. Наценка составила 30 000 долларов. Таким образом, дилерские наценки на эту модель пока никуда не ушли, а, наоборот, становятся выше. Это в том числе связано со спросом на долгожданную модель.

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