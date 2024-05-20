Самый дешевый кроссовер Kia нового поколения заметили в Украине. Фото

Новый Kia EV5, который по размерам сравним с моделями Sportage и Toyota RAV4, является самым дешевым электрокаром компании. Производитель позиционирует автомобиль как модель следующего поколения и ориентир для других новинок. Машину уже заметили в Украине.

Недавно недорогой электромобиль вышел на рынок. А на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram появились фото Kia EV5 в Киеве. Кроссовер выглядит эффектно, а цена у него небольшая.

Сперва купить Kia EV5 2024 модельного года могли только автомобилисты в Китае. Теперь предложение расширили на Австралию и Таиланд. Однако в Украине официально эта модель не продается.

Базовая модель в КНР стоит 20 700 долларов. У нее один мотор, задний привод, 218 л.с., батарея емкостью 64 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Самый дорогой Kia EV5 оценили в 26 000 долларов на китайском рынке. Но даже это очень дешево. Модель предлагает два мотора, полный привод, 313 л.с., батарею на 88 кВтч и запас хода в 700 км.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, в Китае новый недорогой кроссовер вызвал ажиотаж на рынке.