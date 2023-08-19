Автомобили, которые не стоит покупать в 2023 году: причины вас удивят

Новые авто продолжают дорожать и эксперты утверждают – с текущей ситуацией на рынке нужно более тщательно выбирать варианты и избегать даже посредственных моделей. Особенно речь идет о новых, еще не слишком обкатанных вариантах.

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Издание Hot Cars собрало рейтинг таких автомобилей 2023 года выпуска. И вот десятка машин, покупки которых лучше избегать и обратить внимание на другие варианты.

Subaru Ascent

Шумный двигатель, тесный третий ряд

Модернизированный Subaru Ascent 2023 года может привлечь внимание целым рядом высоких характеристик, но плавность хода, функциональность интерьера и мощность двигателя в нем оставляют желать лучшего. Четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом более удобен и быстрее, чем его конкуренты по классу. Но это не может быть преимуществом в сегменте, где доминируют V6 двигатели. К недостаткам Ascent можно также отнести медленный разгон, шумный мотор и тесный третий ряд сидений.

Nissan Sentra

Недостаточно мощный двигатель, плохая динамика вождения

На первый взгляд Sentra – приличный и неплохо оборудованный компактный автомобиль. Но все сводится на нет из-за громкого и маломощного двигателя. 2,0-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат выдает смешные 149 лошадиных сил. Модель также страдает от медленного ускорения, плохой динамики рулевого управления и низкой управляемости.

Chrysler 300

Устаревший дизайн и функции

Флагманский седан Chrysler, модель 300 делает ставку на дизайн, основанный на традициях бренда. Но на фоне конкурентов по сегменту он выглядит устаревшим. Разочаровывают и его слабые технические характеристики во многих аспектах, а также вопиющее отсутствие стандартных технических функций. А еще управляемость и производительность проигрывают другим представителям класса. Поэтому Chrysler 300 выглядит пустой тратой денег.

Ford Explorer

Шумный двигатель, неуклюжая трансмиссия

Модель за годы своего существования заслужила популярность благодаря просторному и тихому салону и маневренности. Однако обновление 2023 года свело эти преимущества на нет. Explorer выдает жесткую езду и показал проблемы с неуклюжей трансмиссией, шумным двигателем, силовым оборудованием, внутренней электроникой и лакокрасочным покрытием. К этому прилагается тесный для ног третий ряд и жесткий пластик в салоне, который сильно удешевляет интерьер.

Mercedes-Benz GLE

Завышенная цена, дорогое техническое обслуживание

Да, GLE предлагает комфорт при езде, который традиционно ожидают от немецкого бренда Mercedes-Benz. Да, он оснащен мощным двигателем, имеет тихий салон, удобные сиденья и классный интерьер. Но при этом новая версия модели потеряла в надежности мотора, цельности кузова, качестве бортовой электроники и климатической системы. И даже это не конец. Привередливый руль, сложная информационно-развлекательная система и не очень плавное переключение передач заставляют покупателей выбирать альтернативы. И это при высоком "мерседесовском" ценнике и стоимости обслуживания.

Genesis GV60

Завышенная цена по сравнению с конкурентами в классе

Сегмент роскошных электромобилей сейчас растет едва ли не быстрее всего и подбренд корейцев Hyundai, марка Genesis здесь занимает ведущие позиции. Модель GV60 использует ту же удачную платформу, что и Kia EV6 или Hyundai Ioniq 5. Она поставляется с аккумуляторной батареей на 77,4 кВтч, что обеспечивает запас хода до 515 км и может предложить одномоторную или двухмоторную версию на выбор с мощностью 225 и 429 "лошадок" соответственно. Звучит прекрасно, если бы не цена, значительно превышающая стоимость упомянутых выше конкурентов.

Mazda MX-30

Плохой запас хода

Первый серийный электромобиль японцев понравился водителям за дизайн и доступную цену. Но тут же вылезла и главная проблема – слабый аккумулятор, способный обеспечить лишь крохотный запас хода – чуть больше 160 км. В сравнении с конкурентами в классе это практически ничто. Продажи модели тут же обрушились.

Hyundai Santa Cruz

Низкая, как для пикапа, производительность, плохая проходимость по бездорожью

Hyundai решила построить свой первый четырехдверный пикап для рынка Северной Америки в 2021 году. Этот пикап использует ту же платформу, что и внедорожник Tuscon и является одним из немногих грузовиков с цельной платформой. Santa Cruz стал хитом благодаря своему стильному дизайну, фантастическим ощущениям от вождения, благодаря которым он больше похож на городской автомобиль, чем на пикап, и весьма демократичную цену. Но при этом получил немало критики за слабые силовые агрегаты, плохие внедорожные характеристики и низкую тяговую способность.

Mini Cooper Electric

Плохой запас хода

Культовая британская марка решила попытаться перенести свой узнаваемый дизайн на электрическую платформу. Но там, где маленький бензиновый двигатель не являлся проблемой, слабый аккумулятор оказался настоящей катастрофой. Емкость 28,8 кВтч может обеспечить только 180 км запаса хода, что до смешного мало и непрактично.

Volkswagen Atlas

Низкая надежность

Atlas – это кроссовер-внедорожник, который последние пять лет являлся частью модельного ряда Volkswagen, занимая промежуточное положение между Tiguan и Touareg. Известность ему обеспечивали чистый дизайн, привлекательная цена и просторный салон. Но модель испытала ту же проблему, как и большинство автомобилей Volkswagen – немцы начали драматически проседать в надежности. Лишь 39% покупателей Atlas заявили, что готовы приобрести этот же автомобиль снова.

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