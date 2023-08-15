Вместительные и недорогие: лучшие автомобили для большой семьи

Появился список самых практичных и вместительных автомобилей, доступных сегодня на рынке. В рейтинг попали и довольно доступные модели, на которые точно стоит обратить внимание для большой семьи.

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Требования просты: практичный удобный интерьер, вместительность, хорошее оснащение. В What Car определились с лучшими семиместными машинами. А мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые недорогие модели.

Лучшие новые автомобили для большой семьи:

Hyundai Santa Fe; Peugeot 5008; Volkswagen Touran; Skoda Kodiaq; Dacia Jogger.

Jogger – самая дешевая модель в списке. Это основной плюс, наряду с практичным интерьером. Однако на последнее место машину поставили из-за слабых двигателей и низкой безопасности.

Единственный минивэн в рейтинге – VW Touran. Кроссоверы почти полностью заполонили этот сегмент. Однако в вопросах свободного пространства в салоне минивэнам все равно нет равных.

Лучшее предложение, по мнению специалистов, – это недорогой большой кроссовер Hyundai Santa Fe. Он сочетает в себе лучшие качества вместительных машин с крутым дизайном и хорошим оснащением.

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