Audi создала первую модель более дешевого сегмента

Audi готовит несколько новых моделей для более дешевого сегмента. Первый автомобиль уже создан, и мы примерно знаем, как он будет выглядеть. Для таких машин компания даже выделила отдельный бренд.

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Детали о машине стали известны Motor1. Скоро компания рассекретит первую серийную модель AUDI под новым брендом. Именно так, с названием идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Производитель свое решение объясняет как желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi, так и привнести новизну, которую отражает специально созданный бренд. Как-то так.

Ранее на фото показали первую модель – AUDI E concept. Это длинный 5-метровый универсал, который не демонстрирует никаких узнаваемых элементов дизайна. Электрическая силовая установка выдает 764 л.с.

Известно, что к премьере готовят серийный вариант этого концепта. Возможно, характеристики (включая запас хода 700 км) станут немного скромнее, а в дизайне произойдут некоторые изменения. В дальнейшем ожидаются еще две электрические модели.

Новый бренд AUDI создали специально для выхода на китайский рынок. Автомобили разрабатывают совместно с SAIC для полного соответствия китайским вкусам. Чтобы составить достойную конкуренцию местным компаниям, модели AUDI предложат по более низким ценам, чем привычные машины премиального сегмента.

OBOZ.UA ранее рассказывал про другую модель Audi.