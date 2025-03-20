Audi может вернуть в продажу самый дешевый спорткар. Фото

Несмотря на некоторые проблемы с качеством в последнее время, все же Audi принадлежит премиальному сегменту. Однако немецкой бренд ранее был знаменит своим самым дешевым спорткаром – TT. Эту модель могут вернуть в продажу.

Видео дня

Детали стали известны Motor1. В компании отметили, что некоторая работа в этом направлении ведется. Модель Audi TT могла бы получить духовного наследника. Производство этого компактного спорткара остановили в 2023 году.

Сразу после этого разрабатывать преемника не планировали. Хотя в разное время модель хотели трансформировать в кроссовер или электрокар. Купе Audi TT в трех поколениях было основано на агрегатах VW Golf. Пока неизвестно, какую технику готовят для новой машины.

В любом случае, придется подождать. Немецкий автопроизводитель пока занят модернизацией базовой линейки моделей, которые приносят самый большой доход. Вдобавок компания поделилась своими планами закрепиться в более дорогих сегментах.

Кроме того, предстоит проделать работу над повышением качества интерьеров. В компании признали проблему и отреагировали на критику со стороны СМИ и покупателей.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый недорогой кроссовер VW.