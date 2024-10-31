Audi Q7 2025 поразила критиков: какие обновления имеет внедорожник

Audi Q7 2025 года – это воплощение немецкой инженерии и элегантного дизайна. С каждым километром он дарит водителю чувство уверенности и комфорта.

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Обновленный дизайн, мощный двигатель и продуманный интерьер делают этот внедорожник идеальным выбором для семей и ценящих премиальность. Несмотря на то, что он может не привлечь снаружи, Audi Q7 может покорить своим отличным ходовым качеством, комфортабельным салоном и полным немецким совершенством, сообщает Motor1.com.

Audi представила обновленный внедорожник Q7 2025 модельного года, сохраняющий традиционную сдержанность дизайна, но поражающий техническими характеристиками и комфортом. Внешние изменения минимальны, однако рестайлинг коснулся радиаторной решетки и фар, придающих авто современному виду. Обновления также включают в себя новые 21-дюймовые колеса и антрацитовые акценты с пакетом Black Optic.

Модель стартует с ценой $61,795 за базовую версию 45 Premium с четырехцилиндровым двигателем. Тестируемая версия 55 Prestige с 3,0-литровым V6 обойдется почти в $90,000. Шестицилиндровый двигатель мощностью 335 л.с. обеспечивает авто достаточной динамикой, что позволяет разгоняться до 96,5 км в час всего за 5,5 секунды.

Интерьер Q7 сочетает качественные материалы, такие как кожа, алюминий и дерево, подчеркивающие премиальность модели. Центральный 10,1-дюймовый сенсорный экран в комплекте с 8,6-дюймовым дополнительным экраном остается удобным в использовании, однако интерфейс все еще выглядит несколько захламленным.

Цифровая приборная панель имеет диагональ 12,3 дюйма и предлагает широкие возможности настройки, позволяя быстро получить доступ к основным функциям. Набор управления на руле облегчает процесс вождения, уменьшая потребность отвлекаться на сенсорные экраны.

Комфорт вождения остается одним из главных преимуществ Audi Q7. Система подвески сглаживает неровности дороги, обеспечивая тишину и покой в салоне даже во время длительных поездок. Даже с большими колесами внедорожник сохраняет устойчивость и не создает дополнительного шума.

Второй ряд сидений предлагает комфортное пространство для пассажиров, однако третий ряд остается менее удобным из-за ограниченной площади. Audi увеличивает грузовое пространство, предоставляя 0,40 кубических метров позади третьего ряда, которое можно увеличить до двух кубометров вследствие складывания сидений.

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