Недорогой электрокар Hyundai станет мощнее и быстрее: фото и подробности

Недорогой электромобиль Hyundai Ioniq 6 после модернизации готовят к официальной премьере. В компании подготовили улучшенную версию модели и даже более мощную модификацию, о которой появились подробности.

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Более современную внешность изобразили художники Motor1, которые нарисовали рестайлинг электрокара в самой быстрой версии с высокопроизводительной силовой установкой. Внешность "нарисовали" с учетом шпионских фото и данных инсайдеров. Возможно, именно так будет выглядеть новый Hyundai Ioniq 6 N 2025 модельного года.

По традиции, промежуточное обновление принесет изменения в дизайн передней и задней части. Появятся другие бамперы, измененные воздухозаборники и новая наружная светотехника.

Не обойдется без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения ожидаются также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть Hyundai Ioniq 6 2025 должна остаться на том же уровне в стандартных исполнениях. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейным блоком емкостью 84 кВтч. Новый топовый вариант Hyundai Ioniq 6 N получит мощность 641 л.с.

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