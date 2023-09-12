Arcfox Alpha S5 – новый китайский электрокар, в три раза дешевле Tesla. Фото

Новый китайский электрокар Arcfox Alpha S5 получил средний, если не сказать посредственный, запас хода. Но низкая цена позволила машине оказаться почти в три раза дешевле Tesla Model S, с которой новинка якобы будет соперничать.

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О машине сообщает CarNewsChina. Электромобиль Arcfox Alpha S5 – крупный седан с длиной кузова 4820 мм при колесной базе в 2900 мм, ширина равна 1930 мм, а высота составляет 1480 мм.

Дизайн не копирует известные на весь мир модели. Видимо, потому, что европейские и американские производители просто не работают в такой стилистике. В целом – дизайн эффектный и специфический, с крупными фарами сложной формы и "складками" в разных местах кузова.

Моментально электромобиль идентифицируется как китайский – в КНР автомобили без двигателей внутреннего сгорания в среднем приблизительно так и выглядят.

В движение новый Arcfox Alpha S5 приводит электромотор мощностью 252 л.с. Емкость батареи CATL неизвестна, но запас хода составил приблизительно 400 км. Не самый выдающийся показатель, хотя и цена низкая – от 27 400 долларов.

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