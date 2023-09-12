Новый недорогой кроссовер Peugeot E-3008 представлен официально. Фото

Новый недорогой электрический кроссовер Peugeot E-3008 представили официально и показали на фото. Известны также ключевые характеристики – модель подготовили с широким набором модификаций.

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О новом французском кроссовере сообщает Carscoops. Заметно, что модель сменила форм-фактор. Новый Peugeot 3008 3 поколения превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее.

Стали крупнее габариты. Длина составляет 4540 мм (колесная база – 2739 мм), ширина равна 1890 мм ,а высота – 1640 мм. Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании и совсем не похож на кроссовер предыдущего поколения.

Спереди между компактными треугольными фарами установлена решетка в цвет кузова. По бокам от нее – тройные росчерки дневных ходовых огней. Это электрический кроссовер Peugeot E-3008. Скорее всего, модели с ДВС (гибриды) будут выглядеть так же.

Новый электромобиль Peugeot E-3008 2024 модельного года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 525 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

Позже дебютирует модель в гибридных модификациях на базе мотора объемом 1,2 л.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о недорогом кроссовере Audi – новинку впервые показали на фото.