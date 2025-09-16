Альтернатива Duster: новый практичный кроссовер Renault показали на фото

Компактный кроссовер Renault R4 2025 года – бюджетная модель нового поколения, которая является электрической альтернативой Duster. Машину показали в самом практичном исполнении.

Производитель ранее представил кроссовер официально в стандартном пассажирском исполнении. А теперь Auto Express сообщает подробности про минивэн Renault 4 E-Tech 2026 модельного года. Дизайн опять отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия и в целом соответствует пассажирской машине.

Спереди – лаконичная панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч (400 км). Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

Вместо заднего дивана появилось дополнительное пространство для багажа, объем которого теперь превышает 1000 л. Цена Renault 4 E-Tech с кузовом минивэн – 29 000 евро.

