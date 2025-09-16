Лучшие кроссоверы от экспертов: 5 надежных недорогих моделей

Эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2025 года. Это самые надежные машины в сегменте, вдобавок они недорогие и прослужат очень долго. Список оформили в топ-5 моделей.

Видео дня

Результатами исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали новые автомобили, которые надежно прослужат владельцу не менее 15 лет. Стоит также отметить, что это очень практичные машины популярного формата SUV.

Новые кроссоверы 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который не будет требовать больших расходов на частые ремонты.

Лучшие надежные и недорогие кроссоверы 2025 года:

Honda CR-V; Toyota RAV4 Hybrid; Toyota 4Runner; Honda Pilot; Lexus GX 550.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Однако выделяется премиальный Lexus GX. Но благодаря надежности он сэкономит своему владельцу много денег.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самые надежные недорогие автомобили.