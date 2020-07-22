США обвинили Китай в попытке кражи данных по вакцине от COVID-19.

Министерство юстиции США обвинило двух китайских хакеров Ли Сяоюя и Донга Цзяжи в работе на Министерство госбезопасности Китая и атаке на исследования о вакцине против коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Хакеры якобы изучили уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19.

Как сообщили в американском Минюсте, хакеры планировали передать информацию правительству КНР и в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотех компаний.

Вместе с тем, в ведомстве не уточнили, удалось ли хакерам похитить данные исследований.

Ведомство также утверждает, что хакеры совершали атаки в течение десяти лет, помимо США они затрагивали и другие страны с высокоразвитыми технологиями – Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию.

Хакеров интересовала информация относительно медицинского оборудования и фармацевтики, гражданского и промышленного машиностроения, обороны, бизнеса, образовательного софта. В одном из случаев китайские программисты вымогали у пользователя интернета криптовалюту. Системы они взламывали, используя общеизвестные уязвимости в популярных программах, а также в приложениях для совместной работы.

Минюст, в частности, предъявил хакерам обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до десяти лет заключения). Максимальное наказание по всем пунктам должен назначить конгресс США.

Напомним, американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы пытается "замедлить и саботировать" разработку вакцины от коронавируса на Западе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

В отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.