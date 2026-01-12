Житель Киевщины организовал 'бизнес' по продаже оружия: изъят целый арсенал. Подробности, фото и видео

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила продажу огнестрельного и переделанного под такое оружия и боеприпасов на территории страны. "Бизнес" организовал житель Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, "бизнес" по продаже огнестрельного и переделанного под него оружия организовал житель Киевской области. Он также привлек к делу знакомых – жителей Днепропетровской области.

"Оперативники криминальной полиции совместно с СБУ ликвидировали межрегиональный канал сбыта нелегального оружия и боеприпасов. За незаконным бизнесом стоял житель Киевщины – ярый фанат "стволов". Мужчина жил двойной жизнью, даже ближайшие родственники не знали, чем он занимается на самом деле", – рассказал заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Правоохранители задокументировали участников преступной группы на сбыте 8 единиц оружия, среди которых: три автомата Калашникова, три пистолета-пулемета СА-24 с признаками переделки, пистолет-пулемет Судаева-43 и пистолет ТТ. За проданный "товар" дельцы получили почти 500 тысяч гривен.

Впоследствии, собрав доказательную базу, по месту жительства участников группы и в их автомобилях во время санкционированных обысков было найдено и изъято:

11 единиц автоматического оружия;

15 единиц нарезного;

14 пистолетов различного типа;

5 револьверов;

40 единиц гладкоствольного;

2 подствольных гранатомета;

36 гранат различного типа;

24 запала различного типа;

почти 13 000 патронов различного калибра;

а также – тротил, электродетонаторы, глушители к огнестрельному оружию, оборудование для изготовления патронов, 6 автомобилей, мобильные, черновые записи и наличные, эквивалентом почти 900 тысяч гривен.

Весь арсенал направлен на проведение экспертизы для установления происхождения оружия. Организатору и пяти его сообщникам следователи полиции сообщили о подозрении за сбыт оружия по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция пресекла преступную деятельность преступной группы, которая проводила незаконные сделки с трофейным и утраченным во время ведения боевых действий огнестрельным оружием и боеприпасами. Организатор "черных оружейников" был задержан.

