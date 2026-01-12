Житель Киевщины организовал "бизнес" по продаже оружия: изъят целый арсенал. Подробности, фото и видео
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила продажу огнестрельного и переделанного под такое оружия и боеприпасов на территории страны. "Бизнес" организовал житель Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, "бизнес" по продаже огнестрельного и переделанного под него оружия организовал житель Киевской области. Он также привлек к делу знакомых – жителей Днепропетровской области.
"Оперативники криминальной полиции совместно с СБУ ликвидировали межрегиональный канал сбыта нелегального оружия и боеприпасов. За незаконным бизнесом стоял житель Киевщины – ярый фанат "стволов". Мужчина жил двойной жизнью, даже ближайшие родственники не знали, чем он занимается на самом деле", – рассказал заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.
Правоохранители задокументировали участников преступной группы на сбыте 8 единиц оружия, среди которых: три автомата Калашникова, три пистолета-пулемета СА-24 с признаками переделки, пистолет-пулемет Судаева-43 и пистолет ТТ. За проданный "товар" дельцы получили почти 500 тысяч гривен.
Впоследствии, собрав доказательную базу, по месту жительства участников группы и в их автомобилях во время санкционированных обысков было найдено и изъято:
- 11 единиц автоматического оружия;
- 15 единиц нарезного;
- 14 пистолетов различного типа;
- 5 револьверов;
- 40 единиц гладкоствольного;
- 2 подствольных гранатомета;
- 36 гранат различного типа;
- 24 запала различного типа;
- почти 13 000 патронов различного калибра;
- а также – тротил, электродетонаторы, глушители к огнестрельному оружию, оборудование для изготовления патронов, 6 автомобилей, мобильные, черновые записи и наличные, эквивалентом почти 900 тысяч гривен.
Весь арсенал направлен на проведение экспертизы для установления происхождения оружия. Организатору и пяти его сообщникам следователи полиции сообщили о подозрении за сбыт оружия по предварительному сговору группой лиц.
