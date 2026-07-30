Жара значительно усилится: прогноз погоды по Киевской области на 31 июля
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В Киевской области в пятницу, 31 июля, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +30 °С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3–8 м/с.
Что сообщили синоптики
"Прогноз погоды на 31 июля по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.
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