Жара и гроза: подробный прогноз погоды по Киевской области на 13 июля

В Киевской области в понедельник, 13 июля, переменная облачность, синоптики прогнозируют дождь, местами грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 13 июля по территории Киевской области. Переменная облачность, днем дождь, местами гроза. Температура по области днем 23-28°С; в Киеве днем около 25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +21°С… +23°С; Мироновка +21°С… +23°С; Фастов +21°С… +23°С; Яготин +22°С… +24°С; Барышевка +22°С… +24°С; Борисполь +22°С… +24°С и Вышгород +21°С… +23°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет пасмурно. В течение всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а количество осадков этой календарной зимой составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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