Жара, гроза с градом и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 12 июня

В Киевской области в пятницу, 12 июня, синоптики предупредили о значительном дожде, ожидается гроза, в отдельных районах град и шквалы. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

Прогноз погоды на сутки 12 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. Днем 12 июня значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, небо, ясное в Киеве утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Днем будет идти очень сильный дождь с грозой, которому вечером на смену придет дождь.

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