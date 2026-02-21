Защищал Украину с первых дней войны: стало известно о смерти военного из Киевской области Артура Годлевского. Фото

В больнице после длительного лечения умер военный из Борисполя Киевской области Артур Годлевский. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая точит сердце каждого из нас, ведь оборвалась жизнь нашего Героя-земляка, настоящего патриота, младшего сержанта, командира гранатометного отделения 41-летнего Артура Годлевского", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 июля 1984 года в пгт Калиновка Киевской области в многодетной семье, где среди четырех братьев наш защитник был самым младшим. В 2012 году вместе с женой переехали в Борисполь, где они вместе строили планы на будущее и где родилась их дочь. Герой был искусным шеф-поваром, талантливым в любви к делу всей жизни, которое обожал. Имел многочисленные приглашения от ресторанов столицы, которые мечтали, чтобы именно Артур возглавил команду поваров.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, он добровольно пошел в военкомат и уже 24 февраля 2022 года присоединился к рядам ВСУ.

Даже находясь на передовой, продолжал постоянно учиться и заниматься самосовершенствованием. Служил с честью, был неоднократно отмечен командованием за отличное выполнение воинского долга и защиту территориальной целостности и национального суверенитета.

В 2025 году во время выполнения боевого задания в Донецкой области наш Герой получил тяжелое ранение и контузии. Во время прохождения реабилитации он вернулся на фронт. Впрочем, в ноябре 2025 года состояние здоровья резко ухудшилось, Артур потерял сознание и начал свою личную борьбу за жизнь. К сожалению, 15 февраля 2026 года жизнь нашего защитника оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", - добавили в пресс-службе.

