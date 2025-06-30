Защищал Украину с 2014 года: на фронте погиб военный с Киевщины Станислав Петренко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из села Ивановка Киевской области Станислав Петренко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мироновского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Мироновский городской совет с глубокой скорбью сообщает о невосполнимой утрате. 25 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Покровск Донецкой области погиб наш земляк, главный сержант Петренко Станислав Илькович, водитель-электрик отделения ударных беспилотных авиационных комплексов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 октября 1978 года в селе Ивановка, где прошло его детство и юношеские годы. После окончания школы получил профессию зоотехника в Масловском аграрном техникуме. Военную службу проходил с честью и достоинством. Впоследствии женился и стал заботливым и любящим отцом для двух дочерей – Влады и Карины.

Более десяти лет работал слесарем внутридомового газового оборудования в Богуславском филиале АО "Киевоблгаз". Был трудолюбивым, искренним, добрым и надежным. Станислав никогда не был равнодушным к судьбе родной страны. В 2014 году добровольно стал к оружию и отправился на восток Украины.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году снова вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Участвовал в боях на Запорожском направлении, после ранения и реабилитации вернулся к службе и продолжил защищать страну в Донецкой области. Именно там, во время боевого задания, его жизнь трагически оборвалась.

"Мироновский городской совет искренне соболезнует семье погибшего Защитника, его собратьям, друзьям и всем, кто знал Станислава. Светлая память о нем навеки останется в сердцах благодарных земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Мизин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 26 июня.

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