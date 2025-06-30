Защищал Украину с 2014 года: на фронте погиб военный с Киевщины Станислав Петренко. Фото
Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из села Ивановка Киевской области Станислав Петренко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Мироновского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Мироновский городской совет с глубокой скорбью сообщает о невосполнимой утрате. 25 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Покровск Донецкой области погиб наш земляк, главный сержант Петренко Станислав Илькович, водитель-электрик отделения ударных беспилотных авиационных комплексов", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 28 октября 1978 года в селе Ивановка, где прошло его детство и юношеские годы. После окончания школы получил профессию зоотехника в Масловском аграрном техникуме. Военную службу проходил с честью и достоинством. Впоследствии женился и стал заботливым и любящим отцом для двух дочерей – Влады и Карины.
Более десяти лет работал слесарем внутридомового газового оборудования в Богуславском филиале АО "Киевоблгаз". Был трудолюбивым, искренним, добрым и надежным. Станислав никогда не был равнодушным к судьбе родной страны. В 2014 году добровольно стал к оружию и отправился на восток Украины.
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году снова вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Участвовал в боях на Запорожском направлении, после ранения и реабилитации вернулся к службе и продолжил защищать страну в Донецкой области. Именно там, во время боевого задания, его жизнь трагически оборвалась.
"Мироновский городской совет искренне соболезнует семье погибшего Защитника, его собратьям, друзьям и всем, кто знал Станислава. Светлая память о нем навеки останется в сердцах благодарных земляков", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Мизин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 26 июня.
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