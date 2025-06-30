Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Мизин. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Мизин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 26 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, младший сержант Александр Мизин (1999 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был оператором беспилотных летательных аппаратов батальона специального назначения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Погиб 26 июня в районе населенного пункта Катериновка Краматорского района Донецкой области.

"Наш воин был верен военной Присяге на верность украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Алексей Филиппов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июня.

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