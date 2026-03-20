Защищал Украину с 2014 года: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Маруды. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный из села Козинцы Киевской области Сергей Маруда. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 марта 2025 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"Болезненная потеря в Ирпенской общине. Погиб защитник Украины – Сергей Маруда", – говорится в сообщении.

Герой родился 3 февраля 1987 года в селе Козинцы. Здесь прошли его детство и юность. После окончания школы учился на механика в Немешаевском профессиональном колледже НУБиП Украины.

С началом войны в 2014 году Сергей защищал границы страны в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, впоследствии – в 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде. Выполнял боевые задачи в составе аэромобильной роты. За добросовестную службу в августе 2022 года был отмечен наградой президента Украины "За оборону Украины".

К сожалению, 7 марта 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Суджи на Курском направлении воин погиб. Более года считался пропавшим без вести, а 10 марта этого года ДНК-экспертиза установила трагическую правду.

"В сердцах родных Сергей навсегда останется таким же искренним, справедливым, любящим мужем и отцом. Собратья вспоминают Героя как сильного духом военного, до последнего верного Украине. Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Сергея Игоревича", – добавила Макеева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!