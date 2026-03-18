Навсегда 35: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Вороницкий. Фото

На фронте 10 марта во время выполнения боевого задания погиб военный из Блиставицы Киевской области 35-летний Виталий Вороницкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Боевая потеря. На войне погиб Виталий Вороницкий из Блиставицы. 35-летний солдат-гранатометчик, оставаясь верным военной присяге, погиб 10 марта 2026 года на Днепропетровщине в результате артиллерийского обстрела врага", – говорится в сообщении.

В гражданской жизни Виталий работал строителем, любил ходить по грибы, был добрым, отзывчивым и спокойным человеком, очень любил своих племянников.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 19 марта, в Блиставице возле дома по адресу: ул. Единства, 16, начало в 11:00. Отпевание – в 12:00 в местном храме (ул. Соборная, 27А). Похоронят воина ориентировочно в 13:00 на местном кладбище.

