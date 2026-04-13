Заморозки ночью и до +16°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 14 апреля

В Киевской области во вторник, 14 апреля, переменная облачность, синоптики предупредили о заморозках ночью. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 14 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С тепла; днем около 15°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 14 апреля по территории Киевской области в воздухе заморозки 0-3°С. Кроме того, ночью 14 апреля по территории города Киев на поверхности почвы заморозки 0-2°С, объявлен І уровень опасности, желтый. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром небо в Киеве будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

