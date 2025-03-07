Замок Ричарда, Днепр и Троещина: уникальная панорама Киева 1980-х годов. Фото

Старые снимки являются прекрасной возможностью узнать, как выглядели ранее знакомые нам места Киева. В частности, благодаря Владимиру Фалину можно увидеть уникальную панораму Андреевского спуска, реки Днепр и даже Троещины.

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Снимки и историю опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. В наши дни эти местности сильно изменились.

"1980-е. Вид на Замок Ричарда, Днепр и Троещину", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть начало урочища Гончары-Кожемяки со старыми – аутентичными домами, а еще Замковую гору.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Майдан Незалежности – самая известная площадь Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. В 1910-х годах вместо памятника Архистратигу Михаилу и ТЦ была большая клумба и маленький фонтан.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

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