Без 'Глобуса', но с клумбой и фонтаном: Майдан Незалежности в Киеве в 1910-х. Уникальные фото

Майдан Незалежности – самая известная площадь Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. В 1910-х годах вместо памятника Архистратигу Михаилу и ТЦ была большая клумба и маленький фонтан.

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Снимки опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит по-другому.

"Будущий Майдан. 1910-е", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть дома, от которых отходят три улицы – Михайловская, Софийская и Малая Житомирская. В настоящее время эта местность выглядит по-другому, в частности, построена гостиница "Казацкая" и появилось пятиэтажное здание, в котором в наши дни работает ресторан McDonald's.

Площадь Независимости – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

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