Зафиксированы повреждения: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на понедельник, 9 июня, Россия атаковала Киевскую область с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион. По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала", – рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.

Напомним, Российская Федерация вечером 8 июня начала новый обстрел Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед"; они появились в нашем воздушном пространстве около 19:40. Позже стало известно, что взлетели Ту-22М3 противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным мониторинговых каналов, основным направлением ракетной атаки РФ утром в понедельник стала именно Ровенская область, в частности, вражеские цели держали курс на город Дубно.

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