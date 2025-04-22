За деньги делали уклонистов многодетными отцами ради выезда за границу: в Киеве будут судить злоумышленников. Фото

В Киеве будут судить участников преступной организации, которые организовали схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники предлагали мужчинам выезд за границу, подыскивая для них третьего ребенка за 3000 долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, обвиняемые искали малообеспеченных женщин, у которых есть малолетние дети. За вознаграждение женщины соглашались признать отцом своего ребенка постороннего мужчину, который уже имел двоих детей. Наличие третьего ребенка давало ему возможность беспрепятственно уехать за границу.

"Используя связи в одном из районных судов Одесской области, участники ОПГ способствовали изготовлению нужного судебного решения о признании фиктивного отцовства, на основании которого мужчина в дальнейшем избегал мобилизации и пересекал государственную границу Украины. С военнообязанного за фиктивное отцовство организатор схемы брал 3000 долларов США, из которых матери детей получали всего 500 долларов", – уточнили правоохранители.

Следствие по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и полиции Киева разоблачили работника Конституционного суда Украины и по совместительству адвоката, который за вознаграждение бронировал мужчин от призыва в ВСУ. Стоимость "услуг" составила 15 тысяч долларов США с человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!