В Киеве работник Конституционного суда организовал схему уклонения от мобилизации. Фото и подробности

Сотрудники СБУ и Полиции Киева разоблачили работника Конституционного суда Украины и по совместительству адвоката, который за вознаграждение бронировал мужчин от призыва в ВСУ. Стоимость "услуг" составила 15 тысяч долларов США с человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Службе безопасности Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что 31-летний подозреваемый предлагал своим клиентам призывный возраст "бонус". А именно в виде фиктивного трудоустройства на одно из предприятий критической инфраструктуры с последующим бронированием во время мобилизации и тем самым уклонением от военной службы", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что от двух мужчин, согласившихся на такое "деловое предложение", злоумышленник требовал средства в размере 15 тысяч долларов. Из них определенный процент якобы уплачивался руководителю критически важного предприятия и должностному лицу одного из районных ТЦК и СП города Киева с целью беспрепятственного обновления военно-учетных данных.

Работник Конституционного суда Украины и по совместительству адвокат задержан во время получения вознаграждения. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. Свой поступок на суде обвиняемый объяснил "религиозными убеждениями".

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