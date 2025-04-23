За $50 тыс. продавал фейковые справки уклонистам: в Киеве задержали организатора схемы. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который снабжал уклонистов поддельными военно-учетными документами или нужными медицинскими справками. Стоимость "услуг" составила 50 тысяч долларов США с человека.

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Об этом сообщили в прессслужбах Департамента стратегических расследований НПУ и столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, 34-летний житель Киева через знакомых подыскивал лиц, желающих уклониться от военной службы.

"За 50 тысяч долларов он предлагал им изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или липовой медицинской документации. Кроме того, имея связи в медучреждениях, мог обеспечить и подлинные документы с фейковыми диагнозами", – уточнили в полицейских.

"Бизнесмена" задержали – во время обысков у него изъяли почти 30 тысяч долларов, 1140 евро, более 26 тысяч гривен, черновые записи, автомат, патроны и магазин к нему, гранаты, впали в гранаты, автомобиль. Также изъяли поддельное удостоверение сотрудника правоохранительного органа.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить участников преступной организации, организовавших схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники предлагали мужчинам выезд за границу, подыскивая для них третьего ребенка за 3000 долларов США.

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