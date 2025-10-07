В Киеве директор колледжа и экс-чиновник Кабмина зарабатывали на уклонистах. Подробности схемы и фото

В Киеве правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Ее организовал директор столичного колледжа, привлекая, в частности экс-чиновника Кабмина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"В Киеве следователи Главного следственного управления Нацполиции разоблачили схему уклонения от мобилизации, которую организовал директор одного из столичных колледжей совместно с несколькими посредниками. К преступной схеме были привлечены бывший главный специалист секретариата Кабмина, заместитель декана одного из университетов и несколько посредников", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, злоумышленники подыскивали желающих "откупиться" от службы в армии, собирали с них документы и передавали директору учебного заведения. После "трудоустройства" фиктивные преподаватели получали официальную отсрочку от мобилизации.

Со своей стороны уклонисты платили обязательный "благотворительный взнос" на счет колледжа – таким образом легализовали взятку.

Все трое участников преступной схемы получили подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве адвокатов и их помощников, которые, по информации следствия, зарабатывали на уклонистах. Стоимость "услуг" составляла от 6,5 до 45 тыс. евро.

