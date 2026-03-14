Выбитые окна, изуродованные авто: появились фото последствий удара РФ по жилому массиву в Броварах

Страна-террорист РФ в ночь на 14 марта нанесла очередной удар по Киевской области. В Броварах в результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили горожан.

Об этом сообщили в социальных сетях. Призываем жителей региона не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, ночью субботу, 14 марта, Россия нанесла комбинированный удар по Броварам Киевской области. В результате обстрела были повреждены жилые дома на бульваре Независимости.

Отмечается, что именно здесь "Шахед" попал в тротуар прямо между многоэтажками. В результате этого повреждены по меньшей мере три здания. У людей выбило окна, повреждены балконы и автомобили, а также взрывной волной выбило окна амбулатории семейной медицины.

К счастью, обошлось без пострадавших. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 14 марта, страна-агрессор Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами. Под прицелом оказалась Киевщина, взрывы раздавались в столице и пригороде.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 марта российская оккупационная армия устроила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг обстреливал объекты энергетической инфраструктуры.

