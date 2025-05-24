Выбитые окна и семеро пострадавших: последствия российской атаки на дом в Соломенском районе Киева. Фото и видео

В ночь на 24 мая страна-агрессор РФ нанесла комбинированный удар по столице с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В результате атаки в Киеве повреждены жилые дома, в частности в Соломенском районе.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, есть пострадавшие.

Так, ночью с 23 на 24 мая Россия атаковала Киев с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В городе работали силы ПВО, однако, в результате российского обстрела в Соломенском районе столицы "Шахед" повредил жилой дом. В здании были выбиты окна и начался пожар, который оперативно потушили спасатели. Кроме того, во дворе обломками повредило авто местных жителей.

Сразу после отбоя воздушной тревоги, на месте происшествия начали работать коммунальные службы – они убирают мусор и выбитые ударной волной окна.

Согласно информации полиции, в результате атаки пострадали семь человек в возрасте от 35 до 63 лет. У них различные травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массовых комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

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