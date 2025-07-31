Выбиты окна в домах, сгорели авто: последствия обстрела РФ в Голосеевском районе Киева. Фото и видео
В ночь на 31 июля страна-террорист РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате россисйсокй атаки, в частности, был сильно поврежден дом в Голосеевском районе города.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем украинцев не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.
Что известно
Так в ночь с 30 на 31 июля Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе и ракет. В результате атаки было зафиксировано попадание в разных районах города. В частности в Голосеевском районе.
В Голосеевском районе сильно поврежден жилой дом и гаражи местных жителей, а также сгорели автомобили. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и коммунальщики, которые убирают территорию от стекла и обломков.
Кроме того, обстрелом также поврежден жилой комплекс "Республика" – выбито много окон, поломаны деревья рядом с ЖК.
Что предшествовало
Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июля российские захватчики задействовали все точки запусков Shahed-136/131 и дронов-имитаторов. Украина снова была под ударами беспилотников– речь идет о значительном количестве вражеских целей. По меньшей мере шесть человек пострадали. А утром 31 июля враг атаковал крылатыми ракетами – они были направлены на Киев.
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