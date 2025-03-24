Встречала коллег и воспитанников улыбкой: что известно о пенсионерке, погибшей в Киеве в результате удара РФ

В результате атаки дронами в ночь на 23 марта погибла 80-летняя работница Киевского Дворца детей и юношества Людмила Михайловна. Она более 20 лет работала в КДДЮ, создавая комфорт и уют.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила директор заведения Оксана Добровольская. Женщину не смогли спасти из-за того, что проезд к месту происшествия был заставлен машинами.

"Погибла 80-летняя женщина…" – об этом написали все СМИ после ужасной ночи, когда россия в очередной раз атаковала жилые кварталы Киева. Для истории – это очередная жертва войны, для Киевского Дворца детей и юношества – личная потеря прекрасного человека, который еще вчера был на работе и планировал следующий день. Но не суждено", – написала Добровольская.

По ее словам, погибшая – 80-летняя киевлянка Людмила Михайловна. Женщина более 20 лет работала в КДДЮ, создавая комфорт и уют. Каждое утро она встречала коллег и воспитанников приветливой улыбкой.

"В своем элегантном возрасте она находила силы и желание быть активной и позитивной. Казалось, что так продлится еще долго… Но вражеский дрон попал прямо в квартиру и не оставил шансов на жизнь. Никогда не забудем и не простим россии страдания, которые они несут нашему народу. Искренние соболезнования близким и родным", – добавила Добровольская.

Как сообщал OBOZ.UA, пожилая женщина, погибшая из-за ночной атаки России в Киеве, умоляла о помощи перед смертью. Ее не смогли спасти – ни одна служба не могла подъехать к дому, поскольку проезд был заставлен машинами.

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