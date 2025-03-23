'Женщина молила о помощи, но ни одна служба не могла подъехать к дому': новые детали гибели пенсионерки в Киеве вследствие удара РФ

Пожилая женщина, которая погибла вследствие ночной атаки России в Киеве, молила о помощи перед смертью. Ее не смогли спасти – ни одна служба не могла подъехать к дому, поскольку проезд был заставлен машинами.

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Об этом рассказала соседка погибшей телеканалу "Киев". Квартира девятиэтажки в Днепровском районе, где погибла женщина, полностью обгорела и засыпана стеклом, от имущества ничего не осталось.

Обломок "Шахеда" попал в многоэтажку, что и повлекло за собой пожар.

"Я знала (погибшую. – Ред.) жительницу, это была пожилая женщина, которая жила в этой трехкомнатной квартире. К сожалению, меня вчера не было, скорее, не к сожалению, а к счастью, потому что такое произошло горе. Я видела в Telegram-каналах, как она у моего окна молила о помощи", – рассказала соседка погибшей.

Она добавила, что пожилой женщине никто не помог, поскольку ни одна служба не могла подъехать к дому, "потому что все было заставлено машинами".

"И человек просто умер ужасной, ужасной смертью", – сказала соседка погибшей женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта армия России атаковала "Шахедами" Киев. Силы ПВО работали на левом берегу столицы, обломки попали в многоквартирные дома, вспыхнули пожары, три человека погибли, еще десять пострадали.

В частности, вследствие атаки РФ погибли 80-летняя женщина, а также пятилетняя девочка и ее 35-летний отец. Мужчина с ребенком в момент удара отдыхали в вагончике, 26-летнюю мать госпитализировали, ранения также получил 11-месячный ребенок.

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