'Враг действует подло': в полиции показали, как помогали украинцам во время атаки РФ на Киев 23 марта. Видео

В ночь на 23 марта страна-террорист РФ атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе, в результате чего погибли и ранены. Более пяти часов патрульные инспекторы вместе с другими спецслужбами помогали горожанам.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба столичной патрульной полиции. Жителей города снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Более 5 часов киевские патрульные вместе с другими спецслужбами помогали горожанам, пока враг запускал дроны по мирному городу. На видео с нагрудных камер полицейских – обстрел столицы, произошедший в ночь с 22 на 23 марта. К сожалению, есть погибшие и раненые, повреждены дома, сооружения, автомобили и заведение дошкольного образования", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что патрульные полицейские бок о бок со спасателями и медиками эвакуировали горожан и домашних животных. А также инспекторы помогали растерянным гражданам добраться до ближайших укрытий.

"Снова цинично, снова ночью, снова по взрослым и детям, мирно отдыхавшим дома. Этот удар – еще одно свидетельство того, что враг действует подло, а опасность остается постоянной. Несмотря на это, наши полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать", – отметили правоохранители.

Напомним, в ночь на 23 марта российские войска устроили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеских ударов пострадал, в частности, офис OBOZ.UA.

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