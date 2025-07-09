Возник пожар, пострадала женщина: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на среду, 9 июля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в одном из районов в результате падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг каждую ночь атакует Киевскую область десятками дронов, "Шахедов" и другими средствами поражения. К сожалению, этой ночью во время обстрела в Броварах пострадала женщина 1980 года рождения. С травмой грудной клетки она госпитализирована в местную больницу. Оказывается вся необходимая помощь", – рассказал Сапожко.

Он добавил, что также возник пожар БПЛА на одном из предприятий в Требухове в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас на месте еще работают пожарные и наши коммунальные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера вторника, 8 июля, страна-агрессор Россия начала атаку на Украину с применением ударных БПЛА и ракет. В течение ночи угроза дронов распространилась почти на все регионы, раздавались взрывы.

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