Как в конце весны: в Киеве 31 марта зафиксировали два температурных рекорда

В Киеве в воскресенье, 31 марта, было зафиксировано два температурных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что выше предыдущего показателя для этого дня 1968 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра со ссылкой на ЦГО. По многолетним показателям такая погода отвечает 23 мая.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 марта в столице было зафиксировано два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 2,9°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 16,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968 года на 1,6°С.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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