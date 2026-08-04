Вошел в десятку самых засушливых: климатологи подвели итоги июля 2026 года в Киеве

Климатологи подвели итоги июля в Киеве. Седьмой месяц 2026 года вошёл в десятку самых засушливых за всю историю наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Количество осадков составило всего 28 мм.

Что рассказали климатологи

"ЦГО сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" среднемесячная температура воздуха в июле составила 20,8°С, что ниже климатической нормы на 0,5 °C", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, холоднее всего было 9 июля, когда минимальная температура снизилась к утру до 11,4°С. Жарче всего было 2 числа, когда максимальная температура поднялась до 31,9°С.

На проспекте Науки выпало 28 мм осадков, что составляет 41% месячной нормы. Июль этого года стал десятым в рейтинге самых засушливых за всю историю наблюдений.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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