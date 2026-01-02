Вошел в десятку самых теплых в Киеве: климатологи подвели итоги декабря 2025 года

Декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в Киеве с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,8℃.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков на проспекте Науки выпало 26 мм или 55% месячной нормы.

Погодные итоги

"Итоги последнего месяца 2025 года и метеорологическая зима в Киеве! По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха декабря в Киеве составила 1,0°С, что выше климатической нормы на 2,8℃. Декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в столице с начала наблюдений", – говорится в сообщении.

Холоднее всего было 25 декабря, когда минимальная температура снизилась под утро до -11,1°С. Теплее всего было 10 числа, когда максимальная температура повысилась до +9,3°С.

Метеорологическая зима в Киеве началась 24 декабря устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 0℃, что почти на месяц позже среднемноголетних показателей.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

